Стокгольм, , 16:11 — REGNUM Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг внес в Риксдаг правительственный законопроект, направленный на ужесточение наказания за незаконное хранение и контрабанду оружия. Данная инициатива рассматривается в качестве одной из мер по борьбе правительства с деятельностью организованных преступных группировок на территории страны. Об этом 26 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Законопроект разработан правящими партиями «Зеленых» и «Социал-демократов». В него включены 34 инициативы, направленные на борьбу с преступными группировками. В частности предлагается расширить полномочия полиции при проведении обысков и предоставить спецслужбам большую свободу действий для взлома и чтения секретных данных.

Правительство также намерено ужесточить наказание за контрабанду и незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Максимальный срок заключения для осужденных за хранение увеличится с шести до семи лет.

Контрабанду оружия и взрывчатых веществ, согласно законопроекту, выделят в отдельную категорию преступлений, что может привести к более суровому сроку тюремного заключения — до двух лет.