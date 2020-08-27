Элиста, , 12:38 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтвердили 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 12 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 27 августа.

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В настоящее время в стационарах получают лечение 397 пациентов с коронавирусом. Состояние 11 из них врачи оценивают как тяжёлое, восемь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции находятся 2 тыс. 3 человека.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Калмыкии составило 3 тыс. 981 человек, выздоровевших — 2 тыс. 592 человека.

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