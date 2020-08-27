Йошкар-Ола, , 12:37 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 27 августа от последствий заражения коронавирусом скончался ещё один житель республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Общее число жертв COVID-19 в регионе с учётом нового случая достигло 39 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 27 августа выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4194 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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