Йошкар-Ола, 27 августа 2020, 12:37 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 27 августа от последствий заражения коронавирусом скончался ещё один житель республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Общее число жертв COVID-19 в регионе с учётом нового случая достигло 39 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 27 августа выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4194 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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