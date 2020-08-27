Нур-Султан, , 12:33 — REGNUM Учителя в дежурных классах будут получать заработную плату за все отработанные часы в дежурных классах. Об этом 27 августа заявил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на брифинге.

По его словам, средняя нагрузка на учителей начальных классов в Казахстане составляет 15−16 часов. В новом ученом году дежурные классы будут разделены на подгруппы по 15 человек, поэтому вырастет нагрузка на педагогов.

Министр сказал, что нагрузка учителей составит 28 часов. Размер заработной платы будет соответствовать этой нагрузке. Аймагамбетов добавил, что учителям не предусмотрена компенсация в связи с заражением коронавирусом.

Отметим, около 80% школьников в Казахстане начнут новый учебный год в дистанционном формате, 15% учеников будут посещать дежурные классы, организованные в школах.

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