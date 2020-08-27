Йошкар-Ола, , 12:33 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 27 августа выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4194 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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За минувшие сутки выписаны 14 человек, всего в регионе справились с инфекцией 3711 граждан или 88,48% от общего числа носителей коронавируса. 39 человек скончались от обострения хронических заболеваний, один житель региона — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 27 августа выявили 819 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 124 734 случаев.