Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM В Екатеринбурге начался военно-технический форум «Армия-2020». Ежегодное мероприятие проходит на территории полигона «Свердловский».

На форуме представят экспозицию с более чем 150 единицами военной техники (включая исторические образцы времён Великой Отечественной войны). Ожидаются учебный бой с участием самолётов-истребителей и танков, выступления парашютистов.

Участники форума смогут принять участие в соревнованиях «Гонка героев», сдать нормы ГТО, сесть за руль БТР-82 и не только. Запланирована и деловая программа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее форум «Армия-2020» стартовал в Хабаровске.

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