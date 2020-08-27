Москва, , 12:30 — REGNUM Московский государственный университет (МГУ) им. Ломоносова не планирует лишать звания почётного профессора президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

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Руководитель учебного заведения прокомментировал петицию о лишении Лукашенко звания.

«Это глупость, я считаю, что это вмешательство во внутренние дела», — цитирует слова Садовничего агентство ТАСС.

Ректор напомнил, что Лукашенко стал почётным профессором МГУ в 1996 году по решению учёного совета. Тогда два государства договорились о признании дипломов, аттестатов и степеней. Сейчас в МГУ, отметил Садовничий, поступают тысячи абитуриентов из Белоруссии.