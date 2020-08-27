с. Сурхахи, Ингушетия, , 12:30 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов 26 августа в селении Сурхахи. Устанавливаются личности нападавших и все обстоятельства совершенного преступления, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Утром 26 августа 2020 года в лесном массиве на окраине сельского поселения Сурхахи в Назрановском районе группу сотрудников ФСБ, которые в указанном месте проводили спецмероприятия по установлению и задержанию членов незаконных вооружённых формирований, обстреляли неизвестные.

«Неустановленное лицо из имеющегося при себе пистолета системы Макарова калибра 9 мм произвело выстрелы в сотрудников Центра специального назначения ФСБ России. <…> В ходе боестолкновения неустановленное лицо совершило подрыв самодельного взрывного устройства и было нейтрализовано силами правопорядка», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

На месте боестолкновения были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

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