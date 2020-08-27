Пенза, , 12:34 — REGNUM В Пензенской области по оперативной информации на 27 августа под наблюдением врачей остаются 3375 человек. Сняли с коронавирусного учета 27 962 жителя региона. Наибольшее количество заболевших за последние сутки зарегистрировано в Пензе — 38 человек. Инфицированных среди детей нет.

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Региональными лабораториями проведено с начала пандемии более 245,1 тыс. исследований, обследовали за это время свыше 232,9 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на 27 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 7863 человек. За сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 62 жителя региона.

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