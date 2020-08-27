Москва, , 12:35 — REGNUM Решение о выделении дополнительных 34,3 млрд рублей из резервного фонда для выплат ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет приняло правительство России. Об этом говорится в проекте правительственного распоряжения 27 августа.

В документе напоминается, что по распоряжению правительства РФ от 25 июля на 2020 год бюджетам 52 субъектов страны из резервного фонда были выделены дополнительные средства федерального бюджета на выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в количестве 2 млн 866 тысяч человек, в объеме 18,4 млрд рублей.

При этом отмечается, что на 14 августа 2020 года количество детей, на которых назначена ежемесячная денежная выплата, составляет 3 млн 16 тысяч человек.

«В связи с этим, по оценке Минтруда РФ, дополнительная потребность в средствах федерального бюджета на 2020 год составляет 34,3 млрд рублей для обеспечения детей в ноябре — декабре и для обеспечения указанной выплатой дополнительно 151 тысячи детей в течение 12 месяцев этого года», — говорится в проекте распоряжения, на который ссылается ТАСС.

Уточняется, что данный расчет был сделан с учетом численности детей, на которых назначена выплата, размера выплаты и предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с трёх до семи лет.