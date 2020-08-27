Уфа, , 12:32 — REGNUM 33 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба главы региона.

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Всего в республике за весь период пандемии выявлено 7667 фактов инфицирования SARS-CoV-2. При этом справились с болезнью 6859 человек, в том числе 39 человек за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах получают лечение 72 пациента, а на дому — 708 человек.

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