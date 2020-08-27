Красноярск, , 12:25 — REGNUM Минобразования Красноярского края ответило на вопрос родителей школьников о том, как будет организовано измерение температуры при входе в образовательное учреждение.

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Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, все, кто приходит в школу, обязательно будут проходить термометрию. Если температура у ученика окажется выше 37,1 градуса, его данные внесут в специальный журнал. Информация о том, что ребёнок заболел, сразу будет передаваться родителям.

Также в минобразования пояснили, что во всех школах оборудуют отдельные помещения для изоляции учеников с признаками инфекционных заболеваний. Там они смогут дождаться родителей или скорую помощью.

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Как сообщало ИА REGNUM, новые меры безопасности в школах введены в связи с угрозой распространения коронавируса.

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