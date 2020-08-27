Севастополь, , 12:24 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 27 августа в пресс-службе правительства города-героя.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

«По состоянию на утро 27 августа зарегистрированы два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у местной и приезжей женщин», — уточнили в оперштабе.

Также за сутки выписаны с выздоровлением четыре пациента. Статистика смертности не изменилась.

Всего в Севастополе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 473 человек, 378 из них выздоровели. 18 скончались. В больницах города остаются 60 носителей вируса.