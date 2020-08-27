Джакарта, , 12:22 — REGNUM В Индонезии за сутки выявили 2719 новых носителей SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Всего на территории страны подтвердили 162 884 случаев заражения SARS-CoV-2.

Между тем, за сутки в стране подтвердили 120 случаев смерти от коронавируса. Всего за время эпидемии в стране скончались 7064 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, во Вьетнаме нашли старца, у которого длина волос достигает пяти метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Вьетнаме нашли старца с пятиметровыми волосами

Читайте развитие сюжета: Власти Мьянмы решили закрыть все школы в стране из-за эпидемии