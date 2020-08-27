Ставрополь, , 12:15 — REGNUM Завершена работа первых трех смен XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук». В 2020 году из-за угрозы коронавируса они проходили в онлайн-режиме, что не сказалось на качестве, а напротив, помогло придать форуму масштабности из-за того, что география его участников значительно возросла.

В форуме приняли участие почти 4000 молодых активистов из 73 субъектов РФ, а также семи регионов Северного Кавказа. Форумчане в ходе проекта смогли получить массу полезных знаний, завести новые знакомства, пообщаться с известными политологами, деятелями искусства и шоу-бизнеса. По итогам трех смен рекомендован к грантовой поддержке 151 проект на общую сумму 35,210 млн рублей.

Впереди еще четвертая смена, которая будет проходить в очном режиме. В ней примут участие 300 наиболее активных и результативных участников форума. Рейтинг по итогам первых трех смен будет опубликован 28 августа.

«Набравшие максимальное количество баллов 300 человек примут участие в четвёртой офлайн-смене, которая пройдёт на Комсомольской поляне в Пятигорске во второй половине сентября», — говорится в сообщении пресс-центра «Машука».

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