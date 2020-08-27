Кострома, , 12:14 — REGNUM От закона об индивидуализации тарифов ОСАГО выиграют добросовестные водители. Однако дисциплинировать автовладельцев с помощью повышения цен на полис не получится. Таким мнением с ИА REGNUM поделилась директор костромского филиала компании ООО «Зетта Страхование» Любовь Якубовская.

Наталья Диева © ИА REGNUM

«От нового закона однозначно выиграют добросовестные водители, у которых безубыточная история страхования, хороший стаж и возраст старше 25 лет. Но полагаю, что индивидуализация не поможет улучшить статистику по соблюдению ПДД. Как правило, в момент нарушения человек меньше всего думает о том, что у него произойдёт с коэффициентом РСА (Российского союза автостраховщиков — ИА REGNUM). Насколько понимаю, разница в суммах будет не настолько критична, чтобы заставить человека вести себя по-другому», — сказала Якубовская.

По прогнозам страховщика, для 40% водителей цена полиса возрастет, а для 60% — уменьшится. Кроме этого, осенью 2020 года страховые компании могут поднять базовую ставку ОСАГО по объективным причинам.

«Если мы говорим о соблюдении ПДД и наличии штрафов, то для 40% водителей, приобретающих полисы ОСАГО у нас, стоимость возрастёт. Для ориентировочно 60% — уменьшится. Отмечу, что страховые компании от нового закона пока проигрывают. Сейчас рассматривается новый справочник цен по регулированию убытков в автогражданке, и средний чек по выплате для страховых компаний вырастет примерно на 20%. Это будет в сентябре. Соответственно, компании дёрнут тарифы. Конечно, это будет в пределах установленного коридора базовых ставок, но тарифы поднимутся на как можно ближе к максимальным значениям»

Система учёта нарушений и передачи данных в Российский союз автостраховщиков требует доработки, считает Якубовская. По новому закону повышение тарифа предусмотрено при повторных нарушениях, причём зафиксированных инспекторами ГИБДД, а не камерами.

«Пока при учёте формирования цены полиса в счёт будут идти нарушения, зафиксированные автоинспекторами — на бумаге с подписью. Но сотрудников полиции сейчас на дорогах немного, поэтому, с этой точки зрения, как мне кажется, пункт пока не будет работать. Думаю, в дальнейшем РСА подвяжет сюда данные о систематических нарушениях с камер. Но здесь есть другая проблема. На одной и той же машине может ездить с десяток разных водителей. К примеру, на моей машине может ездить младший брат, который очень любит превышать. А привязывать эти данные будут к государственному номеру машины и ко мне? Это несправедливо изначально. Я как водитель буду выступать против»

Напомним, поправки в закон об ОСАГО, позволяющие индивидуализировать тариф для водителей, учитывая их личностные факторы, вступили в силу с 24 августа. Теперь при формировании цены полиса страховщик будет учитывать не только единый базовый тариф, установленный для региона, но и качество вождения, а также соблюдение правил дорожного движения конкретным водителем. Кроме этого, страховые компании смогут определять дополнительные факторы, влияющие на стоимость полиса, исходя из своих статистических данных. Цена полиса, как и раньше, будет складываться из базовой тарифной ставки, помноженной на коэффициенты. При этом коридор базовых ставок расширяется на 10% от 2 471 до 5 436 рублей для физлиц.

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