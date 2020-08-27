Москва, , 12:10 — REGNUM Выступают за отмену обязательной школьной формы по всей России более половины родителей школьников (54%). Таковы данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Чаще за отказ единой формы одежды в школе голосуют мужчины, чем женщины — 59% против 49%. А больше всего хотят отменить школьную форму родители до 34 лет (60%).

Проводить ребенка в школу 1 сентября планируют 48% опрошенных (в 2019 году — 53%). Женщины отпрашиваются с работы чаще мужчин (51% против 45%) и родители моложе 34 лет (60%).

Опрос проведен 17—24 августа 2020 года в 323 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 родителей школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство родителей в России (68%) пессимистично отзываются о современном школьном образовании.

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