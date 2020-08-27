Сеул, , 12:33 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса в Южной Корее зафиксировали сокращение числа иностранных студентов, обучающихся в учебных заведениях страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования и Корейского института развития образования.

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Согласно опубликованным данным, в настоящее время в стране насчитывается 1 530 695 иностранных студентов, что на 4% меньше, чем год назад.

Известно, что число иностранцев, обучающихся в высших учебных заведениях, увеличилось на 12,8%, до 1,13 млн человек, однако число учащихся в языковых школах, студентов по обмену, напротив, сократилось на 32,1%, до 40 692 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 441 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 18 706.

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