Иваново, , 12:08 — REGNUM 38 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

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В 25 случаях коронавирус подтвердили у пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии. Статистика смертности за сутки увеличилась на два новых случая. Выписаны с выздоровлением 25 пациентов.

В общей сложности в Ивановской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 7248 пациентов, 6004 человека уже выздоровели. Скончались в общей сложности 117 пациентов с подтверждённым заражением.