Ханой, , 12:07 — REGNUM Во Вьетнаме нашли старца, у которого длина волос достигает пяти метров, сообщает Antara.

В своем доме в провинции Тяньцзян, Вьетнам, 92-летний старец продемонстрировал журналистам длину своих волос.

Оказалось, чтобы достичь такой длины, старец не стриг волосы на протяжении последних 70 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии Людмила Воробьева по-прежнему оптимистично настроена в отношении соглашения о закупке Индонезией 11 российских истребителей Су-35.

Подробнее в материале: Посол РФ в Индонезии оптимистично настроена в отношении покупки Су-35

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