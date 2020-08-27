Москва, , 12:09 — REGNUM В нынешнем году начало осени в России сдвинется примерно к середине сентября, ввиду того, что из-за изменения климата сезоны сдвинулись и произошло их расхождение с календарем. Об этом 27 августа сообщил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

«Если говорить о чем-то универсальном, то границы сезонов становятся более неустойчивыми. В какой-то год раньше наступает весна или позже наступает осень, а в какой-то год ничего не меняется. Таких межгодовых различий становится больше. Для большей части России наблюдается некий сдвиг: весна наступает раньше, а осень позже», — заявил в интервью радио Sputnik Кокорин.

Также эксперт указал, что календарно осень начнется 1 сентября, однако фактически она будет определяться климатической нормой, разнящейся для конкретных российских регионов, и с каждым годом эти параметры по причине глобального потепления расходятся все сильнее.

Кроме этого, Кокорин отметил, что в нынешнем году осень климатически также начнется позднее календарного срока, и в Центральной России ожидается разница примерно в две недели.

«Есть климатические критерии наступления осени. Для каждого региона показатели свои и своя норма. Если сравнить средние характеристики, то можно увидеть сдвиг на более поздние сроки. Порядок величины сдвига — две недели. Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели», — рассказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество осадков, выпавших в Москве с начала 2020 года, превысило годовую норму.