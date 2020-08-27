Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Информацию о летальных случаях подтвердили в сводке 27 августа 2020 года. Теперь в регионе зафиксировано 435 случаев смерти от COVID-19.

Сколько больных новой коронавирусной инфекцией умерли от иных заболеваний, в штабе не говорят.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 24 839 случаев заражения коронавирусом.