Ижевск, , 12:05 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 27 августа провели 262 892 исследования на выявление коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки лаборатории республики исследовали 3353 биопробы для подтверждения заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 августа в республике ещё один человек с подтвержденным заражением коронавирусом скончался. Общее число жертв COVID-19 в регионе с учётом нового летального случая выросло до 58 человек.