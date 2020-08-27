Улан-Удэ, , 12:04 — REGNUM Министерство образования Бурятии откроет «горячую линию» по вопросам дополнительных выплат учителям за классное руководство. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое поручение дал глава республики Алексей Цыденов.

На августовской конференции педагогов он напомнил, что согласно решению президента РФ Владимира Путина, классные руководители с 1 сентября будут получать по 5 тыс. рублей. Глава подчеркнул, что речь идёт именно о дополнительных выплатах к зарплате.

«Если у классного руководителя зарплата стала не на 5, а на 3 тыс рублей больше, прошу учителей об этом оперативно сообщать. Мы будем разбираться и принимать меры, если где-то такая ситуация возникнет», — отметил Цыденов.

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