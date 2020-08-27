Оренбург, , 12:04 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется бывший заместитель директора по коммерческим вопросам новотроицкой компании. Ему инкриминируют коммерческий подкуп в крупном размере, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, мужчина получил от учредителя производственно-коммерческой фирмы более 1 млн рублей за оказание преференций при дальнейшем сотрудничестве и заключение договоров поставок.

Уголовное дело передано в суд. На имущество бывшего замглавы фирмы наложен арест.