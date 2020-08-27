Москва, , 12:03 — REGNUM В России вакцинация населения от коронавируса, в том числе школьных учителей, будет добровольной. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Минздрав России повторно сообщает, что вакцинация будет добровольной», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Таким образом в Минздраве отреагировали на запрос депутата Госдумы Николая Николаева («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Николай Николаев направил ряд запросов в Минздрав, Минпросвещения и профсоюзы учителей на тему прав и обязанности учителей в связи с вакцинацией от коронавируса.

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