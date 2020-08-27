Челябинск, , 11:59 — REGNUM Уголовное дело против бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее обвиняемый заключил с прокурором досудебное соглашение. Судьбу экс-градоначальника решит Центральный райсуд. Имущество в сумме более 60 млн рублей арестовано. В отношении второго соучастника дело пока расследуется.

Как сообщало ИА REGNUM, Тефтелев был задержан в декабре 2019 года. Ему вменяют получение взятки в сумме 2,5 млн рублей.