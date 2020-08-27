Бишкек, , 11:57 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о награждении врачей, милиционеров, спасателей, журналистов, общественных деятелей и чиновников «за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией».

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Медалью «Данк» («Слава») глава государства наградил девять человек:

начальника поликлиники пограничной службы Султана Джаманова ,

, клинического руководителя группы семейных врачей «Арал» Сапарбека Исаева ,

, старшего пожарного-спасателя противопожарно-спасательной части № 13 города Оша Замирбека Мазаитова ,

, начальника управления информтехнологий МВД Суюнбека Ниязбекова ,

, старосту села Октябрь Баатыра Полотова ,

, врача-терапевта медуправления МВД Ольгу Сиротину ,

, начальника военно-медицинского управления госкомитета по делам обороны Жоомарта Токторалиева ,

, врача станции скорой медицинской помощи города Оша Жылдызкан Торогелдиеву ,

, главного врача столичного центра семейной медицины №7 Дамиру Чарабаеву.

Также 21 киргизстанский медик удостоился почетного звания «Заслуженный врач Киргизской Республики», а еще 60 человек получили почетные грамоты.