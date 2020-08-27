Бишкек, 27 августа 2020, 11:57 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о награждении врачей, милиционеров, спасателей, журналистов, общественных деятелей и чиновников «за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией».
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Медалью «Данк» («Слава») глава государства наградил девять человек:
- начальника поликлиники пограничной службы Султана Джаманова,
- клинического руководителя группы семейных врачей «Арал» Сапарбека Исаева,
- старшего пожарного-спасателя противопожарно-спасательной части № 13 города Оша Замирбека Мазаитова,
- начальника управления информтехнологий МВД Суюнбека Ниязбекова,
- старосту села Октябрь Баатыра Полотова,
- врача-терапевта медуправления МВД Ольгу Сиротину,
- начальника военно-медицинского управления госкомитета по делам обороны Жоомарта Токторалиева,
- врача станции скорой медицинской помощи города Оша Жылдызкан Торогелдиеву,
- главного врача столичного центра семейной медицины №7 Дамиру Чарабаеву.
Также 21 киргизстанский медик удостоился почетного звания «Заслуженный врач Киргизской Республики», а еще 60 человек получили почетные грамоты.