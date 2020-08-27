Оренбург, , 11:57 — REGNUM Начиная с праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, доступ верующих в храмы Оренбургской области возобновят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических предписаний, сообщает Оренбургская епархия.

Стоит отметить, 17 августа митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин обратился в Управление Роспотребнадзора с просьбой разрешить открыть церкви для посещения верующими. Согласно ответу надзорного ведомства, осуществление деятельности храмов возможно с обязательным проведением профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.

Напомним, Оренбургская область находится на первом этапе коронавирусного режима. В регионе работают торговые комплексы, фитнес-центры, детские сады, рынки, летние кафе. Разрешили возобновить работу ресторанов.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 9 610 случаев заражения коронавирусом.