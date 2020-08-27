Киев, , 12:07 — REGNUM На всей территории Украины могут вновь ввести жёсткий карантин, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 27 августа в интервью изданию «Апостроф».

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На вопрос, существует ли вероятность возвращения к жёсткому карантину, он ответил:

«Не буду лукавить — существует. Но вопрос в том, что система здравоохранения в конце августа — это уже не система здравоохранения в марте», — рассказал он.

Ляшко объяснил, что украинская система здравоохранения теперь может гораздо эффективнее бороться с пандемией коронавируса.

Он также отметил, что без соблюдения карантинных ограничений всеми членами общества, украинская медицина не сможет побороть коронавирус.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 49 летальных исходов, связанных с COVID-19. Это очередной антирекорд за всё время пандемии.

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