Омск, , 12:00 — REGNUM Доследственная проверка проводится в связи с госпитализацией блогера Алексея Навального в Омске. Об этом сообщает 27 августа пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Проверка инициирована Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего с блогером 20 августа.

Уже осмотрен номер гостиницы, в котором проживал Навальный, а также места, где он находился. Изьяты свыше 100 потенциальных доказательств, просмотрены записи видеокамер, проводятся различные экспертизы.

«На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — отметили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Лайнер посадили в Омске, блогера госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее его отправили в немецкую клинику «Шаритэ».

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