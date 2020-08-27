Бишкек, , 11:54 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали еще 101 случай коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 27 августа, на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, в столице республики выявили 32 новых случая, в северных регионах — 34, а в южных — 35.

Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 43 459 подтвержденных случаев COVID-19.

За минувшие сутки в Киргизии от коронавируса излечились 275 человек. В больницах лечение проходят 854 пациента с коронавирусной инфекцией и еще 468 киргизстанцев находятся на амбулаторном лечении.

Всего с момента объявления пандемии признаны излечившимися 37 492 киргизстанцев, у которых ранее диагностировали коронавирус.

За прошедшие сутки в республике не зафиксировано ни одного летального случая среди пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 1 058 смертей от коронавируса.