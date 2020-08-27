Нур-Султан, , 11:54 — REGNUM Продолжительность уроков в дежурных классах в Казахстане должна составлять 40 минут, заявил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов 27 августа на брифинге.

Он сказал, что министерство проведет разъяснительную работу со школами, где планируют сократить продолжительность уроков и время обучения. Министр добавил, что нет смысла в проведении занятий, которые умещаются в один час.

Как сообщало ИА REGNUM, школьные линейки в Казахстане 1 сентября пройдут в дистанционном режиме. Около 80% школьников начнут учебный год в дистанционном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Линейки в школах Казахстана пройдут в режиме онлайн

Читайте развитие сюжета: Учителя в Казахстане получат доплаты за работу в дежурных классах