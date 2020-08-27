Москва, , 11:51 — REGNUM Стоимость обучения в вузах, в случае, если она была повышена в 2020 году, будет возвращена к показателям 2019 года. Об этом 27 августа заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Студенческий билет Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр напомнил, что вузам было рекомендовано не повышать стоимость обучения в 2020 году. Однако этому правилу последовали не все.

«Мы выяснили, что часть вузов не последовала этой рекомендации. Мы провели работу как с вузами, так и учредителями. И во всех вузах, где выявлены подобные факты, произведена корректировка стоимости до уровня 2019 года. Причем сделано это будет до 1 сентября», — пообещал Фальков.

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