Грозный, , 11:45 — REGNUM В Чечне в ходе прививочной кампании против гриппа планируется охватить вакцинацией до 60% населения. Первые группы жителей Чечни будут привиты уже в начале сентября, сообщили 27 августа в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Для удобства жителей будут развернуты мобильные пункты вакцинирования в местах, наиболее посещаемых жителями региона, в том числе в торговых центрах, на улицах и в парках республики. Помимо этого, традиционно прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Вакцинация будет проходить с соблюдением всех противоэпидемиологических мер и при этом совершенно бесплатно.

По словам главного внештатного эпидемиолога минздрава Чечни Асият Муртазалиевой, прививку против гриппа необходимо сделать до наступления периода обострения сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ, так как она начинает защищать организм спустя две недели после вакцинирования.