Москва, 27 августа 2020, 11:44 — REGNUM Председателем совета директоров «Аэрофлота» переизбран министр транспорта РФ Евгений Дитрих, сообщает 27 августа пресс-служба авиаперевозчика.
«Избрать председателем совета директоров ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» члена совета директоров общества Дитриха Евгения Ивановича», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в совет директоров «Аэрофлота» вошел глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
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