Новосибирск, 27 августа 2020, 11:43 — REGNUM В Новосибирской области с подозрением на COVID-19 госпитализированы 22 ребёнка, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Уточняется, что взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 973, в районных больницах — 451 пациент. Всего в регионе проведено 403 252 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 366 новосибирцев, снято с наблюдения 35 589 человек.
«Большое интервью Владимира Путина 27 августа 2020 годв»
В инфекционных стационарах Новосибирска находится почти тысяча пациентов
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.