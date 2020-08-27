Нижний Новгород, , 11:43 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 27 августа выявили 819 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 124 734 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Так, в Нижегородской области выявили 134 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Саратовской области — 97, в Оренбургской области — 86, в Ульяновской области — 80, в Самарской области — 74, в Кировской области — 63, в Пензенской области — 62, в Пермском крае — 58, в Башкирии и Мордовии — по 33, в Чувашии — 32, в Татарии —29, в Удмуртии — 22, в Марий Эл — 16.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 27 129 случаев, в Саратовской области — 11 974, в Ульяновской области — 11 718, в Оренбургской области — 9610, в Самарской области — 8200, в Пензенской области — 7863, в Башкирии — 7667, в Чувашии — 7651, в Пермском крае — 7638, в Татарии — 6396, в Кировской области — 6298, в Мордовии — 5334, в Марий Эл — 4194, в Удмуртии — 3062.

Полностью выздоровели 102 443 жителя округа, за последние сутки выписаны 978 человек. Таким образом, выздоровели более 82,12% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1472 человека, за минувшие сутки скончались 12 жителей Поволжья.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение последних двух недель число выявляемых за сутки случаев заражения коронавирусом немного превышает 800.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 августа в России подтверждено 975 576 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4711 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 12,78%. Полностью выздоровел 792 561 житель России, за сутки выписаны 6411 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 81,24% граждан. 16 804 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 121 — за последние сутки.