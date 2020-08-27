Москва, , 11:43 — REGNUM Стоимость обучения в 2020 году в российских вузах не должна увеличиваться. Об этом 27 августа заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Стоимость обучения в вузах в этом году меняться не будет», — сказал Фальков.

Министр отметил, что данный вопрос начал обсуждаться ещё в апреле-мае этого года и уже тогда была достигнута договоренность и выработаны рекомендации, что российские вузы сознана стоимость обучения в 2020 году на уровне 2019 года.

«Летом мы монитор или ситуацию и когда видели отклонения, проводили переговоры с вузами и корректировали стоимость», — заявил Фальков.

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