Казань, , 12:00 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Татарии разъяснило порядок действий при вспышке коронавируса в школах. Так, если один из учеников заболеет новой инфекцией, домой на карантин отправят весь класс. Если коронавирус выявят у педагога — все контактирующие с ним учителя. Об этом рассказала заместитель главного санитарного врача по РТ Любовь Авдонина.

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Представитель надзорного ведомства уточнила, если в старших классах педагог ходит по разным классам и преподает уроки, то решаться вопрос будет индивидуально в каждом случае. При заболевании педагога начальных классов, его изолируют и определят коллег, контактировавших с ним. На дистанционную форму обучения отправится весь класс, в случае подтвержденного заболевания коронавирусной инфекцией одного из учеников.

ИА REGNUM ранее сообщало, более 240 тыс. доз вакцины для детей против гриппа поступило в Татарию. Проводить вакцинацию в республике намерены со следующей недели.

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