Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали новых 119 носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 27 августа 2020 года, диагноз подтвердили жителям Алапаевска, Артемовского, Белоярского ГО, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (68 новых случаев), ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Серова, Тавдинского ГО.

Теперь в регионе подтверждено 24 839 случаев выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует по 31 августа 2020 года «режим повышенной готовности».

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