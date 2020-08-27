Москва, 27 августа 2020, 11:39 — REGNUM Абитуриенты из регионов России в 2020 году поступали в московские вузы не так активно, как раньше. Об этом 27 августа заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Отчасти это связано с угрозой распространения коронавируса, что сделало абитуриентов не столь мобильными, как раньше. Однако есть и другие причины.
«Ситуацию с коронавирусом отчасти оказала влияние на предпочтение. Но в этом году большее влияние на миграцию оказало перераспределение бюджетных мест. Большая часть новых бюджетных мест была передана в региональные вузы», — сказал Фальков.
В этих условиях многие студенты предпочли поступить в вуз у себя в регионе, отметил министр.
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