Тула, , 11:33 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Тульской области за минувшие сутки, данные опубликованы 27 августа федеральным оперативным штабом.

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За сутки в регионе скончались ещё два пациента с СOVID-19. За тот же период выписаны с выздоровлением после коронавируса 31 человек.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 9140 человек, 7909 из них выписаны, скончались уже 315 пациентов.