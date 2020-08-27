Новосибирск, , 11:32 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 августа, за минувшие сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. За это де время выписаны 48 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

«Скончались ещё три пациента: мужчина в возрасте 55 лет, женщины в возрасте 58 лет и 65 лет. Всего в регионе скончались 349 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 43 человека, на ИВЛ — 13 пациентов».

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 11 192 случая заражения коронавирусом, 9892 пациента выписаны с выздоровлением.