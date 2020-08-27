Новосибирск, , 11:27 — REGNUM В управлении Федеральной почтовой связи Новосибирской области прокомментировали ситуацию вокруг судебного процесса, начатого в отношении бывшего работника «Почты России».

Напомним, экс-сотрудник обвиняется в хищении выплат в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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«УФПС Новосибирской области сообщает, что все деньги были выплачены потерпевшим ещё в мае. Виновная сотрудница уволена. Управление оказывало полное содействие следствию», — заявили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, в период с 7 апреля по 7 мая 2020 года почтальон воспользовалась поручением на доставку пенсий и других социальных выплат и подписалась от имени граждан, похитив деньги в сумме 154 624,42 рублей.

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