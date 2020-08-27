Воронеж, , 11:27 — REGNUM 101 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Воронежской области за минувшие сутки, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 27 августа. Таким образом, в регионе спустя длительное время вновь превышена суточная планка в 100 носителей.

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114 пациентов за минувшие сутки выписаны с выздоровлением. Согласно данным федеральной статистики, за сутки скончались ещё двое пациентов.

Всего в регионе с марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 13 736 человек, в том числе 12 288 выздоровели. Умерли, согласно данным сайта стопкоронавирус. рф на 27 августа 107 пациентов, последние данные региональной статистики от 20 августа содержали сведения о 119 умерших.