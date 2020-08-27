Нальчик, , 11:27 — REGNUM Кустарное производство водки пресекли сотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии. Задержаны восемь местных жителей, наладивших в кустарных условиях производство спиртосодержащей продукции. Под видом водки известных производителей они сбывали фальсификат на территории республики, сообщили 27 августа в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что соучастники вели свои «черные» дела на протяжении длительного времени, при этом каждый выполнял отведённую ему роль.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака. Задержанные нанесли ущерб правообладателям товарного знака на сумму свыше 2 млн рублей.

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