Москва, , 11:34 — REGNUM За минувшие сутки наименьший прирост новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией отмечен в Москве, Московской области и Чечне. Об этом 27 августа сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва, Московская область, Чеченская Республика — 0,2%», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прирост в 0,3% зафиксирован в Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, в Калужской, Брянской, Тамбовской, Смоленской, Тульской, Омской и Липецкой областях и в Кабардино-Балкарской Республике.

Кроме этого, сообщается, что прирост заразившихся коронавирусом в 0,4% отмечен в Новгородской, Рязанской, Владимирской и Ленинградской областях, в республиках Якутия, Башкирия, Коми, Северная Осетия, Чувашия и Марий Эл и в Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 4711 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.