Красноярск, , 11:26 — REGNUM В школах Красноярского края ношение защитных масок будет обязательным для сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи в столовой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве образования.

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Остальные сотрудники школы и ученики могут находиться в медицинских масках по желанию, подчеркнули в министерстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с угрозой распространения коронавируса российские школы должны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

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