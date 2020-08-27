Москва, , 11:28 — REGNUM Наиболее востребованными специальностями при поступлении в вузы среди абитуриентов оказались информационные технологии. Об этом 27 августа заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Причем данная тенденция наблюдается на протяжении последних нескольких лет, отметил министр.

«В течение последних нескольких лет мы наблюдаем интерес к специальности информационные технологии, на втором месте — здравоохранение и медицинские науки, и на третьем месте — педагогика и образование», — сказал Фальков.

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